Isparta'da av tüfeğiyle yaralanan kişi 57 gün sonra öldü

Isparta'da 2 Ocak'ta M.B ile F.Y arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, av tüfeğiyle ateş ederek F.Y'yi yaralamıştı. F.Y. ambulansla kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

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