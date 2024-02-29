Isparta'da av tüfeğiyle yaralanan kişi 57 gün sonra öldü
Isparta'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Isparta'da çıkan silahlı kavgada yaralanan kişi hastanede yaşamını yitirdi.
Bağlar Mahallesi'nde kasap dükkanında çıkan kavgada M.B'nin av tüfeğiyle ateş ederek yaraladığı F.Y, tedavi gördüğü hastanede 57 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.
- Olay
Isparta'da 2 Ocak'ta M.B ile F.Y arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B, av tüfeğiyle ateş ederek F.Y'yi yaralamıştı. F.Y. ambulansla kaldırıldığı Isparta Şehir Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.
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