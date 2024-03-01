DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta'yı ziyaret etti
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Isparta'da ziyaretlerde bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Isparta'da ziyaretlerde bulundu.
Kentte bir otelin önünde partililerce karşılanan Babacan, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı, şehir turu attı.
Ardından Mimar Sinan Caddesi'nde vatandaşlarla selamlaşan Babacan, Gönen ilçesine bağlı Güneykent'e giderek vatandaşlarla sohbet etti.
Babacan daha sonra Isparta'dan ayrıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.