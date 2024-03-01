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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta'yı ziyaret etti

        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Isparta'da ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 18:03 Güncelleme: 01.03.2024 - 18:50
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Isparta'yı ziyaret etti
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        DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, seçim çalışmaları kapsamında Isparta'da ziyaretlerde bulundu.

        Kentte bir otelin önünde partililerce karşılanan Babacan, seçim otobüsünden vatandaşları selamladı, şehir turu attı.

        Ardından Mimar Sinan Caddesi'nde vatandaşlarla selamlaşan Babacan, Gönen ilçesine bağlı Güneykent'e giderek vatandaşlarla sohbet etti.

        Babacan daha sonra Isparta'dan ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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