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        Yiğit Efe'ye çarpıp kaçan motosikletli yakalandı

        ISPARTA'da, bisikletiyle ekmek almaya giden 7 yaşındaki Yiğit Efe Sezer'e çarpıp kaçan motosikletin sürücüsü yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 18:21 Güncelleme: 01.03.2024 - 18:25
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        Yiğit Efe'ye çarpıp kaçan motosikletli yakalandı
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        ISPARTA'da, bisikletiyle ekmek almaya giden 7 yaşındaki Yiğit Efe Sezer'e çarpıp kaçan motosikletin sürücüsü yakalandı. 41 bin TL para cezası uygulanan sürücü S.S. hakkında adli işlem de başlatıldı.

        Olay, 28 Şubat saat 19.30 sıralarında Pirimehmet Mahallesi 1714 sokakta meydana geldi. Yiğit Efe Sezer'in kullandığı bisiklet ile karşı yönden ve ters istikametten gelen sürücüsünün kimliği tespit edilemeyen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle bisiklet ve motosiklet devrilirken, yola savrulan Yiğit Efe Sezer yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Isparta Şehir Hastanesi'ne götürülen Yiğit Efe Sezer tedaviye alındı. Ailenin şikayeti üzerine motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        KAZA ANI KAMERADA

        Kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntüde; yolda bisikletiyle ilerleyen Yiğit Efe Sezer'e ters yönde ilerleyen motosikletlinin hızla çarptığı anlar yer aldı. Yiğit Efe Sezer ve motosikletlinin yola savrulduğu, düşen çocuğun yanına giden motosikletlinin bir süre ilgilendiği, olay yerinde toplananların çocuğu bir iş yerine götürdüğü, motosikletlinin de kısa süre sonra olay yerinden uzaklaştığı görüntülerde yer aldı.

        Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucunda kaçan motosiklet sürücüsünün S.S. olduğu tespit edildi. Sürücüye trafik yönünden 41 bin 28 TL idari para cezası uygulanırken, hakkında adli işlem de başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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