Apartman boşluğuna düştü! Yanmaktan saniyelerle kurtuldu

Zonguldak’ta 10 metre yüksekten apartman boşluğuna düşen otomobil alev alev yandı. Sürücü, vatandaşlar tarafından son anda yanmaktan kurtarılırken, yangın anları amatör kameraya yansıdı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Gözde Sitesi Sokak üzerinde meydana geldi. Ayhan Ciğer (62), gelininin buzdolabını tamire götürmek için otomobiline yükledi.

SÜRÜCÜ YANMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

Yokuş aşağı giderken Ciğer’in kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra bir apartmanın istinat duvarından 10 metre yüksekten boşluğa devrildi. Kaza sesini duyanların bağrışlarıyla çevredekiler otomobilin sürücüsünü kurtarmak için yardıma koştu.

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Çevredekiler otomobilin içinde buzdolabı altında sıkışan sürücüyü kurtarmaya çıkarken, alevler yükselmeye başladı. Vatandaşlar sürücüyü otomobilden kurtardıktan sonra alevler daha da büyüdü. Sürücü, saniyelerle yanmaktan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.