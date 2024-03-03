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        Haberler Gündem Apartman boşluğuna düştü! Yanmaktan saniyelerle kurtuldu - En son haberler

        Apartman boşluğuna düştü! Yanmaktan saniyelerle kurtuldu

        Zonguldak'ta buzdolabını tamire götürmek isterken aracıyla 10 metreden apartman boşluğuna uçan sürücü yanmaktan saniyelerle kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 22:43 Güncelleme: 03.03.2024 - 22:56
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        Apartman boşluğuna düştü! Yanmaktan saniyelerle kurtuldu
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        Zonguldak’ta 10 metre yüksekten apartman boşluğuna düşen otomobil alev alev yandı. Sürücü, vatandaşlar tarafından son anda yanmaktan kurtarılırken, yangın anları amatör kameraya yansıdı.

        Olay, saat 19.00 sıralarında Tepebaşı Mahallesi Gözde Sitesi Sokak üzerinde meydana geldi. Ayhan Ciğer (62), gelininin buzdolabını tamire götürmek için otomobiline yükledi.

        SÜRÜCÜ YANMAKTAN SANİYELERLE KURTULDU

        Yokuş aşağı giderken Ciğer’in kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki otomobile çarptıktan sonra bir apartmanın istinat duvarından 10 metre yüksekten boşluğa devrildi. Kaza sesini duyanların bağrışlarıyla çevredekiler otomobilin sürücüsünü kurtarmak için yardıma koştu.

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        Çevredekiler otomobilin içinde buzdolabı altında sıkışan sürücüyü kurtarmaya çıkarken, alevler yükselmeye başladı. Vatandaşlar sürücüyü otomobilden kurtardıktan sonra alevler daha da büyüdü. Sürücü, saniyelerle yanmaktan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Fotoğraf: İHA

        ALEVLER APARTMANA SIÇRAMADI

        İtfaiye ekipleri, otomobildeki yangını kontrol altına aldıktan sonra çarptığı apartmandaki daireyi de kontrol etti. Alevler daireye sıçramazken, 1 odanın camı çarpmanın etkisiyle kırıldı. Ayrıca dairenin içine duman dolduğu görüldü. Çevredeki vatandaşlar ise ekiplerin çalışmasını takip etti.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Yangın anları, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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