"Maça 1-0 geride başladık. Erken gol yedikten sonra işler kolay olmuyor. Takımın reaksiyonundan mutluyum. Fırsatlar yakaladık ama sonuç alamadık. İkinci yarıda da iyiydik. İkinci yarı en az 2-3 pozisyon var ama olmadı. Taraftar mutlu değil, ben mutlu değilim. Soyunma odasında oyuncularımız mutsuz. Çok fazla denedik ama gol olmadı."