Isparta'da otomobil otobüs durağına çarptı
Isparta'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptı.
Isparta’da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptı.
İstanbul Caddesi'nde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 33 ASV 450 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarparak durabildi.
Kazada yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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