Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Isparta Haberleri

        Isparta'da otomobil otobüs durağına çarptı

        Isparta'da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 11:14 Güncelleme: 10.03.2024 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Isparta'da otomobil otobüs durağına çarptı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Isparta’da kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağına çarptı.

        İstanbul Caddesi'nde ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen 33 ASV 450 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak otobüs durağına çarparak durabildi.

        Kazada yaralanan olmazken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        Meteoroloji'den çığ uyarısı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Biden önce "Kırmızı çizgim" dedi, sonra geri adım attı
        Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın çıktı
        Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın çıktı
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Cevdet Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        Kayhan Yıldızoğlu hayatını kaybetti
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Bakan Koca'dan lösante açıklaması
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        Hurdacılar ile mahalle sakinleri birbirine girdi!
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        İtiraf etti! Eşini ve oğlunu öldürüp tarlaya gömdü
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        'Kayıp telefon' ayrıntısı! Kim, niye aldı?
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        "Beşiktaş'a çökmüşler!"
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        Kasımpaşa'dan Spor Toto'ya isim hakkı itirazı
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        İstanbul'un yeni metrosu bugün açılıyor
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Kuzey Kutup Dairesi'nin kuzeyindeki dördüncü büyük şehir
        Nedeni ortaya çıktı
        Nedeni ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Isparta Valisi Baruş, huzur ve güvenlik bilgilendirme toplantısında konuştu...
        Isparta Valisi Baruş, huzur ve güvenlik bilgilendirme toplantısında konuştu...
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Yalvaç'ı ziyaret etti
        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Yalvaç'ı ziyaret etti
        Isparta'da tren raylarından hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
        Isparta'da tren raylarından hırsızlık yapan 2 kişi tutuklandı
        SOLOTÜRK, Isparta semalarında gösteri uçuşu yaptı
        SOLOTÜRK, Isparta semalarında gösteri uçuşu yaptı
        Isparta'da otomobiliyle çukura düşen uzman çavuş hayatını kaybetti
        Isparta'da otomobiliyle çukura düşen uzman çavuş hayatını kaybetti
        Isparta'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı
        Isparta'da 3 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı