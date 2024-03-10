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        Haberler Gündem İstanbul Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın; mahsur kalan 40 kişiyi itfaiye tahliye etti - Güncel haberler

        Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın çıktı

        Esenyurt'ta 11 katlı rezidansın bodrum katında çıkan yangında dumanların sardığı binada mahsur kalan 40 kişi tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 04:10 Güncelleme: 10.03.2024 - 04:10
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        Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta yangın çıktı
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        Yangın, saat 23.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Özdemir Sokak'ta bulunan 11 katlı rezidansta çıktı.

        Binanın bodrum katından belirlenemeyen nedenle yükselen dumanlar, binanın büyük bir kısmına yayıldı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Binada mahsur kalan vatandaşların tahliye çalışmaları devam ederken, duman tahliyesi için binanın camları kırıldı.

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        Binada dumandan etkilenen 40 kişi, itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenen 1 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülürken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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