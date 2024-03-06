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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Yalvaç'ı ziyaret etti

        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde partisinin adayını tanıtarak, destek istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 22:49 Güncelleme: 06.03.2024 - 23:04
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu, Yalvaç'ı ziyaret etti
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        Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Isparta'nın Yalvaç ilçesinde partisinin adayını tanıtarak, destek istedi.

        Davutoğlu, ilçede esnafı ziyaret ederek, vatandaşların taleplerini dinledi.

        Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşlara hitap eden Davutoğlu, Yalvaç Belediye Başkanlığı için Ali Osman Metin'i aday gösterdiklerini belirtti.

        Metin için destek isteyen Davutoğlu, "Çok az konuşur ama konuştuğunda bir kez bile yanlış söz, kem söz duymadım, Ali Osman bütün toplantılarımıza katıldı. Köklü bir aile. Ali Osman Bey, ilk andan itibaren yanlışları söylediğimizde yanımızdaydı. Şimdi de yanımızda. Biliyorum yarın da yanımızda olacaktır." diye konuştu.

        Davutoğlu'na ziyarette Yalvaç Belediye Başkan adayı Metin de eşlik etti.

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