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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dayısını vurmak isterken eşini öldürdü - En son haberler

        Eşinden kaçtı, dayısının kurşunlarına hedef oldu

        Bolu'da Sevgi Şen, eşi Selim Şen ile yaşadığı sorunlar nedeniyle annesinin evine gitti. Selim Şen, eşini almak için gittiği evde eşinin dayısı ile tartıştı. Çıkan kavgada Sevgi Şen, dayısı tarafından yanlışlıkla vuruldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 22:48 Güncelleme: 06.03.2024 - 23:17
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        Eşinden kaçtı, dayısının kurşunlarına hedef oldu
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        Bolu'da eşiyle sorun yaşayan Sevgi Şen (35), evi terk edip yan apartmanda oturan annesinin evine gitti.

        Kayınvalidesinin evine gelen Selim Şen (35), eşi ve eşinin dayısı Mehmet Ali G. (55) ile tartıştı. Yaşanan gerginlik sırasında Mehmet Ali G., pompalı tüfekle Selim Şen’i vurmak isterken yanlışlıkla yeğeni Sevgi Şen'i vurdu. Yaralanan kadın tedaviye alınırken Mehmet Ali G. ise olay yerinden kaçtı.

        Fotoğraf: AA

        Olay, saat 19.15 sıralarında Kültür Mahallesi Doktor Tevfik Atay Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Sevgi Şen, iki yıldır evli olduğu eşiyle yaşadığı sorunlar nedeniyle evi terk edip yan apartmanda oturan annesinin evine gitti.

        YANLIŞLIKLA SEVGİ ŞEN'İ VURDU

        Bunun üzerine Selim Şen, eşini almak için gittiği kayınvalidesinin evinde eşi ve eşinin dayısı Mehmet Ali G. ile tartıştı. Yaşanan tartışma sırasında Mehmet Ali G., pompalı tüfekle Selim Şen’i vurmak isterken yanlışlıkla yeğeni Sevgi Şen’i vurdu.

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        Genç kadın kanlar içerisinde yığılırken silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Fotoğraf: AA

        Vücuduna saçmalar isabet eden Sevgi Şen, sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedaviye alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan Mehmet Ali G.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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