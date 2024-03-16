Beşiktaş: 1 - Antalyaspor: 2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş evinde Antalyaspor'u ağırladı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 2-1 Antalyaspor kazandı.

Siyah-beyazlılar ligde üst üste 3. mağlubiyetini aldı.

Süper Lig'de bir sonraki hafta Beşiktaş deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Antalyaspor ise evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Devreye 2-0 geride giren Beşiktaş, ikinci yarının ilk düdüğünün çalmasıyla birlikte direkt olarak hücuma kalktı ve golü buldu.

Gedson Fernandes ile Bahadır Öztürk arasındaki pozisyonu izleyen Burak Pakkan, VAR izlemesi sonrası penaltı kararı verdi ve Gedson Fernandes sarı kart gördü.

Topun başına geçen Rashica penaltı vuruşunu ağlara gönderdi ancak meşin yuvarlağa tek vuruşu yapamayıp iki ayağıyla temas ettiği gerekçesiyle gol iptal edildi

Bu gol, bu sezon Süper Lig'de ikinci yarılarda atılan en erken gol oldu.

Beşiktaş'a son şampiyonluğunu yaşatan ve şu an Antalyaspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Sergen Yalçın, uzun bir süre sonra Tüpraş Stadı'na çıktı.

Sergen Yalçın, 840 gün sonra bu kez rakip teknik adam unvanıyla Beşiktaş'a karşı mücadele etti ve takımı Antalyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı.

37. dakikada Antalyaspor, VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Gedson Fernandes'in ceza sahası içinde Bahadır Öztürk'ü formasından çekmesi üzerine yapılan incelemede hakem penaltıya hükmetti.

26. dakikada Svensson'un sağ taraftan gönderdiği uzun çapraz pasını sol çizgiye yakın bölgede şık bir şekilde önüne alan Semih Kılıçsoy çaprazdan ceza sahasına girdi. Siyah-beyazlı oyuncu dar açısına rağmen ayağının dışıyla şutunu çekti, kaleci son anda üstüne gelen topu kornere çeldi.

46. dakikada Beşiktaş farkı 1'e indirdi. Muleka'nın ceza sahasına havadan pasında Bahadır Öztürk'ün kafayla uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Rashica'nın içeri çevirdiği topla penaltı noktasında buluşan Muçi'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-1

77. dakikada Rashica'nın uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Leite meşin yuvarlağı kontrol etti.

78. dakikada Beşiktaş beraberlik golüne çok yaklaştı. Aboubakar'ın savunmanın arkasına pasında Naldo'nun ayağının kayması üzerine topu kontrol eden Muçi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Leite meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topla buluşan Aboubakar'ın ceza yayı içinden şutunda meşin yuvarlak bu kez Erdoğan Yeşilyurt'tan döndü. Son olarak Muleka'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Leite topu iki hamlede kontrol etti.

90+9. dakikada Beşiktaş, VAR incelemesi sonucunda penaltı kazandı. Rashica'nın sağdan kullandığı kornerde kaleci Mert Günok'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Naldo'dan döndü. Hakem Burak Pakkan, VAR odasının uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi ve topun Naldo'nun koluna çarptığı gerekçesiyle penaltı kararı verdi.

90+11. dakikada Rashica'nın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak hakem Burak Pakkan, vuruştan önce denge kaybı yaşayan Kosovalı futbolcunun iki ayağıyla da topa temas etmesi nedeniyle golü geçersiz saydı.

Bitexen Antalyaspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.