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        AK Parti'nin Isparta mitingi

        Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, "Hiçbir köyde doğal gaz yokken Türkiye'de köylere doğal gaz götüren tek il Isparta'dır. Isparta'da dün itibarıyla yeni bir köyle birlikte 7 merkez köyümüz doğal gazına kavuştu." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:17 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:17
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        AK Parti'nin Isparta mitingi
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        Isparta Belediye Başkanı ve AK Parti'nin Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen, "Hiçbir köyde doğal gaz yokken Türkiye'de köylere doğal gaz götüren tek il Isparta'dır. Isparta'da dün itibarıyla yeni bir köyle birlikte 7 merkez köyümüz doğal gazına kavuştu." dedi.

        Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Isparta 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'ndaki mitingde yaptığı konuşmada, dünya liderini misafir ettikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

        Vatandaşın hiçbir zaman kendilerini yalnız bırakmadığı için hizmet edebildiklerini belirten Başdeğirmen, "Sizin bizi bırakmamanız her zaman hizmet etmemizi sağlıyor. 'AK Parti ile gönül belediyeciliğini temsil edeceğiz' dedik. 'Beş yıl sonra alnımız açık, başımız dik karşınızda olacağız' dedik. Rabbim nasip etti, sözümüzü yerine getirdik. Alnımız ak, başımız dik. Sizlere verdiğimiz sözlerin hepsini yerine getirdik. Beş yıl bizim için çok değerliydi, Isparta'mızın hak ettiği değeri biz sunduk." diye konuştu.

        Kent merkezinden köylerine her alanda hizmet sunduklarını anlatan Başdeğirmen, "Hiçbir köyde doğal gaz yokken Türkiye'de köylere doğal gaz götüren tek il Isparta'dır. Isparta'da dün itibarıyla yeni bir köyle birlikte 7 merkez köyümüz doğal gazına kavuştu. Yıl içinde diğer köylerimize de doğal gaz vereceğiz. Biz çalışmak için hizmet için geldik, hizmet için varız." ifadelerini kullandı.

        Başdeğirmen, engellilerden yatalaklara, yaşlılara her bireye yönelik çalışmalarının olduğunu, kentteki yatalak hastaların hepsine kumandalı elektrikli yatak dağıttıklarını kaydetti.

        AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er de 31 Mart'ta sandıktan başarıyla çıkmak için 10 gün kaldığını vurgulayarak, hane hane, sokak sokak, ev ev gezip, ciddi eforla çalışarak oylarını en üst seviyeye çıkaracaklarını dile getirdi.

        Her kapıyı çalıp, boş durmayacaklarını bildiren Er, "Komşularımızın kapılarını bir dakika boş bırakmayacağız. Seçim akşamı sonucu almamız için sandıkta sadece oyumuzu kullanıp dönmeyeceğiz. Sandıklarımıza da sahip çıkacağız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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