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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Bünyamin Ergün Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!

        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!

        Özlem ve Tayyar Öz çiftinin şirketlerine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün, İstanbul Başakşehir'de bulunan evinin 9. katından atlayarak hayatına son verdi. Ergün'ün, "Çok fazla kötülük var ne yaptıysam kendim yaptım" yazılı not bıraktığı ileri sürüldü. Sosyal medyada gündeme gelen farklı iddiaların aksine polis tarafından yapılan araştırmada, Ergün'ün eşiyle bir süredir sorunları olduğu ve ayrı yaşadığı tespit edildi. Olay günü de eve dönmek isteyen Ergün'ün, eşinin kapıyı açmaması üzerine atladığı iddia ediliyor

        Giriş: 20.03.2024 - 13:36 Güncelleme: 20.03.2024 - 13:36
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        Tayyargillerin şirketine kayyım olarak atanmıştı! Acı haber!
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        Fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında, haklarında birçok iddia ortaya atılan ve mal varlıklarına el konulan doktor Tayyar ve Özlem Öz çiftinin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün, ardında bir not bırakarak hayatına son verdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay İstanbul Başakşehir’de yaşandı.

        9’UNCU KATTAN ATLADI

        Tayyar ve Özlem Öz çiftinin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün.
        Tayyar ve Özlem Öz çiftinin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün.

        İhbar üzerine olay yerine giden polis, Bünyamin Ergün’ün, 9’uncu kattan atlayarak hayatına son verdiğini belirledi. Herhangi bir şüpheli durum olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Geriye, "Çok fazla kötülük var. Kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım" notu bırakan Ergün’ün eşiyle sorunlar yaşadığı belirlendi.

        EŞİYLE TARTIŞMIŞ İDDİASI

        Sosyal medyada Ergün'ün ölümüyle ilgili farklı iddialar dile getirilse de, eşiyle bir süre önce tartıştığı öğrenilen Ergün’ün, yaşadığı bu tartışma yüzünden evinden ayrıldığı bilgisine polis ulaştı.

        AİLE MEZARLIĞINDA DEFNEDİLDİ

        Olay günü de, iddialara göre eve gelen Ergün'ün, eşinin kapıyı açmaması üzerine intihar ettiği ileri sürülüyor. Ergün’ün cenazesi incelemelerin ardından önce adli tıpa götürüldü, oradan da aile mezarlığına defnedildi.

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