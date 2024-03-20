Fenomenlere yönelik başlatılan soruşturmalar kapsamında, haklarında birçok iddia ortaya atılan ve mal varlıklarına el konulan doktor Tayyar ve Özlem Öz çiftinin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün, ardında bir not bırakarak hayatına son verdi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre olay İstanbul Başakşehir’de yaşandı.

9’UNCU KATTAN ATLADI Tayyar ve Özlem Öz çiftinin şirketine kayyım olarak atanan Bünyamin Ergün. İhbar üzerine olay yerine giden polis, Bünyamin Ergün’ün, 9’uncu kattan atlayarak hayatına son verdiğini belirledi. Herhangi bir şüpheli durum olup olmadığı araştırılmaya başlandı. Geriye, "Çok fazla kötülük var. Kimsenin kabahati yok. Ne yaptıysam kendime yaptım" notu bırakan Ergün’ün eşiyle sorunlar yaşadığı belirlendi.

EŞİYLE TARTIŞMIŞ İDDİASI Sosyal medyada Ergün'ün ölümüyle ilgili farklı iddialar dile getirilse de, eşiyle bir süre önce tartıştığı öğrenilen Ergün’ün, yaşadığı bu tartışma yüzünden evinden ayrıldığı bilgisine polis ulaştı.