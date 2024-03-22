Isparta ve Burdur'da kar yağışı başladı

Bir süre lapa lapa yağan karın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Sabah başlayan yağmur, Gökçay ve Ayazmana gibi kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

Isparta ve Burdur'da öğleden sonra başlayan kar etkili oluyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.