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        Isparta ve Burdur'da kar yağışı başladı

        Isparta ve Burdur'da öğleden sonra başlayan kar etkili oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2024 - 16:09 Güncelleme: 22.03.2024 - 16:09
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        Isparta ve Burdur'da kar yağışı başladı
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        Isparta ve Burdur'da öğleden sonra başlayan kar etkili oluyor.

        Sabah başlayan yağmur, Gökçay ve Ayazmana gibi kentin yüksek kesimlerinde yerini kar yağışına bıraktı.

        Öğleden sonra etkisini artıran yağış, kent merkezinde araçların üzerinde beyaz örtü oluşturdu.

        Meteoroloji yetkilileri kar yağışının aralıklarla devam etmesinin beklendiğini belirtti.

        - Burdur

        Kent merkezinde öğleden sonra kar yağışı etkili oldu.

        Kış aylarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle beklenen kar yağışı martta görüldü.

        Bir süre lapa lapa yağan karın gün içinde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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