Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya'dan ilçeye uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce, 2 şüphelinin bulunduğu otomobilde yapılan aramada, 54 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçundan tutuklandı.
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