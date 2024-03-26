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        Isparta'da Yalvaç belediye başkan adayı, seçmenin dikkatini çekmek için paramotorla uçuyor

        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde belediye başkan adayı olan Süleyman Yalvaç, seçim çalışmalarını paramotorlu yamaç paraşütü ile yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 13:40 Güncelleme: 26.03.2024 - 13:40
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        Isparta'da Yalvaç belediye başkan adayı, seçmenin dikkatini çekmek için paramotorla uçuyor
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        Isparta'nın Yalvaç ilçesinde belediye başkan adayı olan Süleyman Yalvaç, seçim çalışmalarını paramotorlu yamaç paraşütü ile yürütüyor.

        Hollanda ve Türkiye'de aldığı uçuş eğitimleri ile paramotorlu yamaç paraşütü sporcusu olan 68 yaşındaki Yalvaç, bu tutkusunu seçim propagandasında da kullanıyor.

        Zafer Partisinin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Isparta'nın Yalvaç ilçesinden belediye başkan adayı gösterdiği Yalvaç, paramotorla yaptığı uçuşlarla seçmenlerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

        Süleyman Yalvaç, AA muhabirine, amacının doğaya zarar vermeden, insanları rahatsız etmeden, gürültü kirliliği yaratmadan seçim kampanyası yapmak olduğunu ve yönteminin halk tarafından ilgi gördüğünü söyledi.

        Yalvaç, başkan seçilmesi durumunda motorlu paraşütle uçuş sporunu yaygınlaştırmayı da hedeflediğini kaydetti.

        Seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulunan Yalvaç, diğer adaylara başarılar diledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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