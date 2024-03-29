Isparta'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ali İhsan Demir'in kullandığı kamyon ile Ali Coşkun idaresindeki 32 DA 828 plakalı otomobil, Davraz Mahallesi'nde çarpıştı.

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