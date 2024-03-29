Isparta'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Isparta'da kamyonla otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Isparta'da kamyonla otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ali İhsan Demir'in kullandığı kamyon ile Ali Coşkun idaresindeki 32 DA 828 plakalı otomobil, Davraz Mahallesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
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