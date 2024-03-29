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        Isparta'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Isparta'da kamyonla otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 22:46 Güncelleme: 29.03.2024 - 22:46
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        Isparta'da kamyonla otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Isparta'da kamyonla otomobilin çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Ali İhsan Demir'in kullandığı kamyon ile Ali Coşkun idaresindeki 32 DA 828 plakalı otomobil, Davraz Mahallesi'nde çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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