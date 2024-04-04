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        Haberler Gündem Siirt'te kaza sonrası çıkan tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı

        Siirt'te kaza sonrası çıkan tekmeli yumruklu kavga kameraya yansıdı

        Siirt'te meydana gelen trafik kazasının ardından araçlarından çıkan sürücüler ve yakınları birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına böyle yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 23:36 Güncelleme: 04.04.2024 - 23:36
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        Yumruklu kavga kamerada
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        Siirt'te iki otomobilin çarpıştığı kazanın ardından sürücüler ve yakınları arasında çıkan tekmeli yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        ÖNCE SÖZLÜ TARTIŞMA ÇIKTI

        Kaza, akşam saatlerinde Veysel Karani Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilmeyen iki otomobil çarpıştı. Otomobillerde hasar oluşurken, sürücüler arasında tartışma çıktı.

        TARTIŞMA TEKMELİ YUMRUKLU KAVGAYA DÖNDÜ

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        Tartışma, yakınlarının da araya girmesiyle büyüyerek tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, tarafların birbirinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.

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