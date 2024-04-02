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        Isparta'da otizmli çocuklar yaşama eğitimle tutunuyor

        Isparta'da otizmli çocuklar, okuma yazma, spor, müzik, mutfak dikiş nakış ve seramik yapımına kadar uzanan mesleki eğitimler sayesinde kendilerine yetebilecekleri bir geleceğin kapısını aralıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 14:48 Güncelleme: 02.04.2024 - 14:48
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        Isparta'da otizmli çocuklar yaşama eğitimle tutunuyor
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        Isparta’da otizmli çocuklar, okuma yazma, spor, müzik, mutfak dikiş nakış ve seramik yapımına kadar uzanan mesleki eğitimler sayesinde kendilerine yetebilecekleri bir geleceğin kapısını aralıyor.

        2023'de kurulan Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi kentteki otistik çocuklara umut oldu. Merkezde mutfak, seramik, müzik, spor, resim, okuma yazma ve nakış sınıflarında öğretmenler aracılığıyla otizmli bireylere temel yaşam becerileri ile mesleki yeterlilik eğitimleri veriliyor.

        Yaşam merkezinde, ayrıca veliler için nakış kursu da bulunuyor.

        Özel Yürekler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Yasin Karaca, AA muhabirine, merkezde 7 sınıf bulunduğunu bu sınıflarda öğrencilere yaşam becerileri ve mesleki yeterlilik eğitimleri verildiği söyledi.

        Merkezdeki mutfak atölyesinde çocukların el becerilerinin gelişmesi için eğitimler verildiğini belirten Karaca, "Çorba, puding poğaça gibi şeyler yaparak mutfakta zaman geçiyorlar. Müzik sınıfında şarkılar ritimler yaparak duygusal anlamla gelişimlerini sağlıyorlar. Seramik atölyesinde çamura toprağa dokunuyorlar. Bardak tabak gibi şeyler yapıyorlar." diye konuştu.

        Öğrencilerin merkezdeki yaptıkları ürünleri evlerine götürerek kullanabildiklerini belirten Karaca, "Resim atölyesinde teraryum, fanus, süs eşyalar ve resimler yapıyorlar. Görsel hafızlarını geliştirebilecek etkinler oluyor. Dikiş nakış atölyesinde oyuncak bebekler yaparak el becerileri gelişiyor. Okuma yazma sınıfında, okuma yazma bilmeyen öğrencilere baştan eğitim veriliyor. Spor sınıfında basketbol, voleybol, hentbol ve masa tenisi gibi alanlar mevcut burada enerjilerini atarak çeşitli etkinlikler yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

        Merkezde 43 otizmli öğrenci ve 12 öğretmenin bulunduğunu belirten Karaca, şöyle devam etti:

        "Okulumuz 2023 yılında faaliyete geçtiği için çoğu velimizin haberi olmayabilir, çocuklarının çok güzel vakit geçirebilecekleri, streslerini burada atabilecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir alan oluşturuldu burada. Veliler için de dikiş nakış atölyemiz mevcut onlarla burada güzelce vakit geçirebilirler."

        Otizmli öğrenci Hüseyin Akıllı ise öğretmenlerinden çok memnun olduğunu belirterek, "Öğretmenlerimiz bizim burada hiçbir şeyimizi eksik etmiyor. Burada çok güzel vakit geçiriyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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