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        Haberler Gündem 3. Sayfa Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Eski koca dehşeti!

        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Eski koca dehşeti!

        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, TIR şoförü Murat Ç., eski eşi Gülşen K.'nin kocası Abdurrahman K. ve annesi Güler S.'yi pompalı tüfekle yaraladı. Yaralıların durumu ciddiyetini korurken olay yerinden kaçan zanlı Murat Ç., aranıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 15:46 Güncelleme: 10.04.2024 - 15:55
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        Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Kapıdaki dehşet!
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        Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, TIR şoförü Murat Ç., boşandığı eşi Gülşen K.'nin Fatih Mahallesi Orhan Uygun Sokak'taki evine giderek iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

        POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI

        AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç, pompalı tüfekle Gülşen K.'nin kocası Abdurrahman K. ile annesi Güler S.'ye ateş etti.

        YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

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        Yaralanan Abdurrahman K. ile Güler S., ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        ZANLI HER YERDE ARANIYOR

        Olay yerinden kaçan Murat Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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        #afyonkarahisar
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