Boşandığı eşinin kocası ile annesini vurdu! Eski koca dehşeti!
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, TIR şoförü Murat Ç., eski eşi Gülşen K.'nin kocası Abdurrahman K. ve annesi Güler S.'yi pompalı tüfekle yaraladı. Yaralıların durumu ciddiyetini korurken olay yerinden kaçan zanlı Murat Ç., aranıyor
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde, TIR şoförü Murat Ç., boşandığı eşi Gülşen K.'nin Fatih Mahallesi Orhan Uygun Sokak'taki evine giderek iddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.
POMPALI TÜFEKLE DEHŞET SAÇTI
AA'da yer alan habere göre tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç, pompalı tüfekle Gülşen K.'nin kocası Abdurrahman K. ile annesi Güler S.'ye ateş etti.
YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR
Yaralanan Abdurrahman K. ile Güler S., ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.
ZANLI HER YERDE ARANIYOR
Olay yerinden kaçan Murat Ç.'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.