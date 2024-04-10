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        Haberler Gündem Güncel Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

        Bursa'da kaydedildi! 1 kilometrelik bayramlaşma kuyruğu

        Bursa'da bayramın ilk günü dikkat çeken bir görüntü kaydedildi. Kentte Cerrahi Mahallesi sakinleri toplu bayramlaşma için bir araya geldi. 1 kilometrelik kuyruğun oluştuğu anlar havadan görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 11:32 Güncelleme: 10.04.2024 - 11:32
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        Bursa'da Cerrah Mahallesi sakinleri, toplu bayramlaşma için bir araya gelip, 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu; o anlar havadan görüntülendi.

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        DHA'nın haberine göre İnegöl ilçesine bağlı 12 bin nüfuslu Cerrah Mahallesi sakinleri, dini bayramlarda toplu halde bayramlaşıyor.

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        Geleneksel hale gelen bayramlaşmaya, erkeklerin yanı sıra kadın ve çocuklar da katılıyor.

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        Bayram namazı sonrası bir araya gelen binden fazla kişi, sıraya girerek birbiriyle bayramlaştı.

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        Cerrah Mahallesi muhtarı Hasan Ayar, bayramlaşma geleneğinin uzun yıllardır sürdüğünü söyledi.

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        #Bursa
        #cerrahi mahallesi
        #haberler
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