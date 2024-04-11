Kadın ve erkek gömleklerinde düğmeler neden farklı yerde?
Kadın gömleklerinde düğmeler sol tarafta yer alırken, erkek gömleklerinde düğmeler sağ taraftadır. Bu farkın nedeni 13. yüzyıla dayanıyor...
Kadın gömleklerinde düğmeler sol tarafta, erkek gömleklerinde ise sağ tarafta yer alıyor. Peki ama neden?
Kadın ve erkek gömleklerindeki bu farkın sebebi 13. yüzyıla dayanıyor.
O zamanlar yalnızca maddi durumu iyi olan kadınlar gömlek düğmelerini karşılayabiliyordu.
Bu zengin kadınların da giyinmelerine yardımcı olan çalışanları vardı. Kadınlar hizmetçi yardımıyla, erkekler ise kendileri giyinirdi.
Kadın gömleklerindeki düğmelerin sol tarafta bulunmasının sebebi de aslında hizmetçilerin onları daha rahat ililkleyebilmesiydi.
Çoğunluğun sağlak olduğunu düşünerek, düğmeler sol tarafa dikilirdi. Erkekler ise kendi kendilerine giyindikleri için gömleklerindeki düğmeler sağ tarafta yer alırdı.