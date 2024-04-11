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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk basınını ağırladı - Futbol Haberleri

        Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Türk basınını ağırladı

        Panathinaikos Teknik Direktörü Fatih Terim, Olympiakos-Fenerbahçe maçını takip etmek için Yunanistan'a gelen Türk basın mensuplarını misafir etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 17:03 Güncelleme: 11.04.2024 - 17:29
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        Terim, Fenerbahçe'ye başarılar diledi
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        Panathinaikos Kalafatis Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonda, yeşil-beyazlı kulübün teknik direktörü Terim, Türkiye'den gelen gazetecilerle bayramlaştı ve Türk futbolu üzerine sohbet etti.

        Fatih Terim, Olympiakos maçında Fenerbahçe'ye başarılar diledi.

        Terim, toplantının ardından antrenman sahasında gazetecilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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