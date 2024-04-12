Isparta'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliler Osman Can Ç. ve Mehmet S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Can Ç, av tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Muhammet Arda T. (11), Hasan E. (12) ve İbrahim Ç. (22) yaralandı.

Merkeze bağlı Kuleönü beldesinde, Osman Can Ç. (17) ile Mehmet S. (17) arasında iddiaya göre kız arkadaş meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

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