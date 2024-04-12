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        Isparta'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı

        Isparta'da çıkan kavgada, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.04.2024 - 12:38 Güncelleme: 12.04.2024 - 12:38
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        Isparta'da silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
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        Isparta'da çıkan kavgada, av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Merkeze bağlı Kuleönü beldesinde, Osman Can Ç. (17) ile Mehmet S. (17) arasında iddiaya göre kız arkadaş meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Osman Can Ç, av tüfeğiyle etrafa ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Muhammet Arda T. (11), Hasan E. (12) ve İbrahim Ç. (22) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Jandarma ekipleri, kaçan şüpheliler Osman Can Ç. ve Mehmet S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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