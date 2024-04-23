Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Isparta'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Isparta'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Samet S'nin kullandığı 32 AEB 900 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi Kayabaşı mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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