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        Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı

        Isparta'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2024 - 15:01 Güncelleme: 23.04.2024 - 15:01
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        Isparta'da otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
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        Isparta'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Samet S'nin kullandığı 32 AEB 900 plakalı otomobil, Yenice Mahallesi Kayabaşı mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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