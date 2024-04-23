Kızılcık Şerbeti ve 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' için izleyicileri neler dedi?

SHOW TV'de yayınlanan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' ile 'Kızılcık Şerbeti'; yayınlandıkları ilk günden bu yana, izleyicilerin yüksek ilgisine mazhar oluyor. Her iki dizi de; yayınlandıkları günlerde ilk 100 arasında, açık ara en çok izlenen yapımlar oluyor, izlenme rekorları kırıyor.

Gold Film imzalı 'Kızılcık Şerbeti'; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikâyesi...

Senaryosunu Melis Civelek'in yazdığı, yönetmenliğini Ketche'nin yaptığı 'Kızılcık Şerbeti'nde başrolleri; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman ve Yiğit Kirazcı paylaşırken dizide bu isimlere; Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Serkan Tınmaz, Kaan Taşaner, Özge Özacar, Rahimcan Kapkap, Selin Türkmen, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memili, Vurgun Adalayı ve Duygu Aslan eşlik ediyor.

MF Yapım imzalı 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'; ölümle karşı karşıya geldiğinde dışarıdan ‘kusursuz' görünen ailesinin, özellikle de eşinin başka bir yüzüyle karşılaşacak olan 'Bahar'ın hayatını yeniden inşa etmeye başlamasıyla gelişen, çoğu zaman trajikomik hikâyeler... Ayça Üzüm'ün senaryosunu yazdığı, Neslihan Yeşilyurt'un yönettiği 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'da; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

'Kızılcık Şerbeti' ile 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın yayınlandığı günlerde; sadece ekran başında değil, sosyal medyada da büyük bir hareket görülüyor. Her iki dizinin de; gerek oyuncuları, gerek onların canlandırdığı karakterler, gerekse o haftaki bölümün hikâyesi günün TT'si oluyor

Gerek 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', gerekse 'Kızılcık Şerbeti'nin izlenme oranları; izleyicilerinden gördükleri ilginin sayısal verileri olarak her hafta gözler önüne seriliyor. Örneğin, son bir aydaki izlenme oranlarına bakacak olursak...

'BAHAR: UYANMAYA HAZIR MISIN?' 6'ncı bölüm... ABC1 20+’da; 14.66 izlenme oranı, 34.31 izlenme payı. AB grubunda; 14.18 izlenme oranı, 38.73 izlenme payı. Total’de; 11.35 izlenme oranı, 28.53 izlenme payı alarak zirvenin sahibi oldu. 7'nci bölüm... ABC1 20+’da; 13.60 izlenme oranı, 31.57 izlenme payı. AB grubunda; 13.00 izlenme oranı, 35.11 izlenme payı. Total’de ise 10.10 izlenme oranı, 25.02 izlenme payı alarak zirvenin sahibi oldu. 8'inci bölüm... ABC1 20+’da; 13.30 izlenme oranı, 33.07 izlenme payı. AB grubunda; 12.58 izlenme oranı; 34.81 izlenme payı. Total’de; 10.10 izlenme oranı, 26.56 izlenme payı elde ederek tüm kategorilerde en çok izlenen dizi oldu. 9'uncu bölüm... ABC1 20+’da; 13.92 izlenme oranı, 34.69 izlenme payı. AB grubunda; 13.15 izlenme oranı, 36.51 izlenme payı. Total’de; 10.44 izlenme oranı, 27.41 izlenme payı elde ederek salı akşamının en çok izlenen yapımı oldu.

'KIZILCIK ŞERBETİ' 56'ncı bölüm... AB grubunda; 10.73 izlenme oranı, 27.29 izlenme payı. ABC1 20+’da; 9.95 izlenme oranı, 23.28 izlenme payı. Total'de; 7.45 izlenme oranı, 18.19 izlenme payıyla zirvedeki yerini korudu. 57'nci bölüm... AB grubunda; 10.78 izlenme oranı, 32.24 izlenme payı. ABC1 20+’da; 10.24 izlenme oranı, 26.29 izlenme payı. Total'de; 7.67 izlenme oranı, 20.31 izlenme payına ulaşarak birinci sıraya yerleşti. 58'inci bölüm... AB grubunda; 9.59 izlenme oranı, 30.77 izlenme payı. ABC1 20+’da; 9.17 izlenme oranı, 26.32 izlenme payı. Total'de; 7.39 izlenme oranı, 21.67 izlenme payı alarak tüm kategorilerde birinci oldu. 59'uncu bölüm... AB grubunda; 11.79 izlenme oranı, 32.86 izlenme payı. ABC1 20+'da; 11.53 izlenme oranı, 28.18 izlenme payı. Total'de; 9.19 izlenme oranı, 23.20 izlenme payı alarak tüm kategorilerde bir kez daha birinci oldu.

Peki, her bölümleriyle izleyicileri ekranları başına kilitleyen, yayınlanmaya başladığı anda sosyal medyanın gündeminde ilk sıralara çıkan 'Kızılcık Şerbeti' ile 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın alameti farikası nedir? Yayınlandığı SHOW TV'nin güvenirliği, yapımcıları Gold Film ile MF Yapım'ın kaliteli iş yapmaya olan yatkınlıkları, senaristlerinin gözlem ve yazma gücü, oyuncularının işi sahiplenme arzusu, ekip ruhu ve yetenekleri...

Bir de kadınların toplumdaki konumlarını irdelemesi... Bu bağlamda her iki dizi hakkında neler düşündüklerini kadın izleyicilerine sorduk...

• Nurcan Gençoğlan ‘Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ Kariyerini; kocası ve kocasının ailesi için yarım bırakan, tüm hayatını ailesine adayan ama karşılığını hiç alamayan bir kadının kariyerine yeniden devam etmesi etkileyici. Artık kendini fark etmesi, artık mutlu olmak için çabalayan bir kadın var. Tüm kadınlara örnek olması, diziyi ana izleme nedenim.

• Nilgün Dursun ‘Kızılcık Şerbeti’ Anlatılan hikâye dikkatimi çekiyor. Oyunculukların ve çekimlerin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Bu nedenlerden dolayı izliyorum.

• Sıdıka Atlı ‘Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ ‘Bahar’ın uyanış hikâyesi bana çok keyif veriyor. Güçlü kadın, güçlü anne teması da ayrı güzel… • Fatma Akar ‘Kızılcık Şerbeti’ Taban tabana zıt iki ailenin hikâyesi merakımı uyandırıyor. Günlük hayatta karşılaşabileceğimiz türden olaylar var dizide... Ve tabii ki oyuncular çok iyi... Yan roller dâhil hepsi çok iyiler. Bir de kostümlerini çok beğeniyorum. Ve gerçek hikâyeden uyarlanmış olması ayrıca dikkatimi çekiyor.

• Fehime Dereli ‘Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ Kadının gücünü ve isterse her şeyin üstesinden gelebileceğini anlattığı için izliyorum.

• Fatma Çerik 'Kızılcık Şerbeti' En çok takip ettiğim dizi... Günümüzün en önemli sorunlarından birine değiniyor. Her iki uç noktadaki ailelerin hem iyi, hem de kötü yönlerini gayet anlaşılır ve bazen de eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Ve gerçek bir hayat hikâyesinden alıntı olması daha da ilgimi çekiyor.

• Fatma Buğday ‘Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ Kendime yakın hissediyorum. Demet Evgar'ı çok seviyorum. Psikolojik yanlarını çok beğeniyorum. Ve çok eğlenceli buluyorum.

• Adını vermek istemeyen izleyici ‘Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ Kadının sabırlı bir varlık olduğunu gösterdiğini anlattığı için izliyorum. Kadınların isterse neler yapabileceğini anlattığı için izliyorum. ‘Kızılcık Şerbeti’ İnsanların dini inançları, sosyo - kültürel durumları, eğitimleri ne olursa olsun ahlak anlayışının farklı bir durum olduğunu anlattığı, kötülük edenin karşılığını bulduğunu anlattığı için izliyorum.

• Adını vermek istemeyen izleyici ‘Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ ‘Bahar’, bana çok samimi geldiği için izliyorum ve onu çok masum buluyorum. Diğer yandan tıp fakültesinde okuyan bir oğlum olduğu için doktorluk mesleğini daha yakından tanıma fırsatı buluyorum.

• Selda Ebeli ‘Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ Severek takip ediyorum. Onun enerjisi beni çok etkiliyor. Demet Evgar'ı çok beğeniyorum. Stresi olmayan bir dizi, beni yormuyor. Ayrıca çekimleri de çok güzel. Oyuncular da hepsi ayrı ayrı çok başarılı.

• Songül Ünlü ‘Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ Ailecek hep beraber izliyoruz. Aile konularının işlenmesi ve oyuncuların çok iyi oluşu beni çok etkiliyor. Çok eğlenceli bir dizi kesinlikle ama ben kişisel olarak ‘Bahar'da kendimden pek çok şey buluyorum. Bu yüzden de asla kaçırmıyorum. ‘Kızılcık Şerbeti’ Başladığından beri bu iki kesimin birbirleriyle olan ilişkilerini yakından takip ediyorum. Oyuncular çok iyi ama ben Müjde Uzman'ın ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın sahnelerini özellikle bekliyorum. Çok başarılı bir dizi bence.

• Ümit Elmas ‘Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ Bana, beni anlatıyor. Bir kadının hem iyi bir anne olup hem de başarılı olabileceğini anlatması hoşuma gidiyor. 'Bahar'; esprili, cana yakın ve çok doğal. Diğer diziler gibi dramatik bir anlatım yok. ‘Kızılcık Şerbeti’ Fırsat buldukça takip ediyorum. İki uç kesimde çok farklı hayatlar süren insanların çatışması ilgimi çekiyor.

• Gizem Akar ‘Kızılcık Şerbeti’ Hikâyesini beğeniyorum ve bölümler çok uzun olmasına rağmen hiç sıkılmadan izleyebiliyorum. Çünkü sürekli bir akış halinde ve bu sırada hiçbir şiddet, silah vb. unsurlara maruz kalmıyoruz. ‘Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ En kısa sürede izlemeye başlayacağım. Herkes bu diziden bahsediyor. Çok merak ediyorum.

• Şirin Avşar ‘Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ Çok severek izliyor ve takip ediyorum. Öncelikle Demet Evgar'ın oyunculuğunu izlemek için diziye başladım. Ancak her kadının kendinden bir şey mutlaka bulacağı harika bir hikâyeyle karşılaştım. Görsel olarak da çekimler ve kostümler çok iyi bence. Tüm oyuncularını çok beğeniyorum. ‘Kızılcık Şerbeti’ Seküler ve muhafazakâr kesimin çatışmalarını anlattığı için izliyorum.. Çünkü bu konular biraz çoğaldı gibi artık.

REKLAM • Fatma Mert ‘Kızılcık Şerbeti’ Anne - kız, gelin - kaynana ve diğer ikili ilişkilerin hepsi işleniyor. Yani hayata dair her şey ve ayrıca insanın kendinden de bir şeyler buluyor olması hoşuma gidiyor. Gerilim ise yok denecek kadar az ve modumu hiç düşürmüyor. Aksine bazı kısımlar eğlenceli bir şekilde aktarılıyor. ‘Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?’ Demet Evgar ve tüm oyunculuklar çok iyi. İlk etapta sırf oyuncular için izlemeye başlamıştım ancak sonradan hikâyesini de çok beğendim. Aynı zamanda eğlenceli. Verdiği mesajlar çok iyi ve ailemizle hep beraber oturup izleyebileceğimiz bir seviyede.