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        Kaza yerindeki ambulans ve polis araçlarına otomobil çarptı; 10 yaralı

        ISPARTA'da otomobilin refüje çıktığı kazaya müdahale eden ekiplerinin araçlarıyla ambulansa başka bir otomobil çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 17:36 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:40
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        Kaza yerindeki ambulans ve polis araçlarına otomobil çarptı; 10 yaralı
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        ISPARTA'da otomobilin refüje çıktığı kazaya müdahale eden ekiplerinin araçlarıyla ambulansa başka bir otomobil çarptı. İki kazada, 1'i bebek, 10 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 12.30 sıralarında Isparta- Antalya kara yolunun 8’inci kilometresindeki Kargı Tüneli girişinde meydana geldi. Sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarptı. 3 kişinin yaralandığı kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kazaya müdahale ederken R.B.'nin (34) kullandığı 34 UZV 44 plakalı otomobil, dolu yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp 32 A 5947 ve 32 A 5941 plakalı trafik polisi araçları ile 32 FB 545 plakalı ambulansa çarptı. Kazada, sürücü R.B. ile yanındaki D.B. (34), N.B. (7), O.K.B. (1), ambulans şoförü T.B. (41), ambulanstaki sağlık görevlileri M.Ş. (31), B.U. (35) yaralandı.

        İki kazada yaralanan toplam 10 kişi, çağırılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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