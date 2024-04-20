Askeri üniforma ile GBT sorgusu yaptı! Mesleği belli oldu! Zonguldak'ta, jandarma üniforması giyerek kafelerde oturanlara Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptığı iddia edilen genç kadın, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 24 yaşındaki M.K.'nın ifadesinde, "Askerlik mesleğine hevesim vardı. Ondan dolayı böyle bir işe kalkıştım. Çok pişman oldum" dedi. Sözleşmeli öğretmen olan M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.04.2024 - 07:58 Güncelleme: 20.04.2024 - 07:59 facebook

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