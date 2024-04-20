İtalyan ekibi Napoli Montella'nın peşinde
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella için flaş bir iddia ortaya atıldı. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Napoli, İtalyan teknik adamı listesine ekledi
A Milli Takımımız ile EURO 2024'te boy gösterecek olan Vincenzo Montella'ya İtalyanlar kanca attı.
La Gazzetta dello Sport, 49 yaşındaki hocayı takımın başına getirmek isteyen Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'in, Montella ile Roma'da iki kez buluşup, görüşme yaptığını yazdı.
Napoli başkanının, İtalyan çalıştırıcıyı Türkiye'yi EURO 2024'e taşıdığı için tebrik ettiği ve çeşitli konuların masaya yatırıldığı vurgulandı.
Haberde, bu sezon büyük bir çöküşe geçen Napoli'nin, teknik direktör Francesco Calzona ile yollarını ayıracağı ve takımını Montella'ya emanet etmek istediği bilgisine yer verildi.
Tecrübeli teknik adamın, Türkiye ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Deneyimli hoca, Adana Demirspor'un başına geçmeden önce ülkesinde Fiorentina ve Milan gibi önemli kulüplerde görev yapmıştı.