Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.
Medine Porsuk'un (37) kullandığı 03 F 0360 plakalı otomobil, Isparta-Keçiborlu kara yolu Yağbasan mevkisinde şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Porsuk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Porsuk'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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