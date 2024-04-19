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        Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 18:05 Güncelleme: 19.04.2024 - 18:07
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        Isparta'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
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        Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaşamını yitirdi.

        Medine Porsuk'un (37) kullandığı 03 F 0360 plakalı otomobil, Isparta-Keçiborlu kara yolu Yağbasan mevkisinde şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Porsuk'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Porsuk'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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