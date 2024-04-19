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        Haberler Sağlık Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar

        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki (MHRS) sorunların çözümü için alınan yeni kararları duyurdu. Randevu alıp gelmeyenler 15 gün içerisinde aynı branştan, ikinci kez gelmediğinde ise 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacak. Kararla ayrıca randevu iptal süreleri de sınırlandırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 17:43 Güncelleme: 19.04.2024 - 17:43
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        Bakan Koca duyurdu: MHRS'de yeni kurallar
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        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakanlığın ilgili birimleri ve hastanelerin yöneticileriyle yaptıkları toplantılarda Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ndeki sorunları temel faktörleriyle ele aldıklarını belirtti.

        Randevu bulmakta yaşanan sıkıntıları çözmek için yaptıkları çalışmalardan önemli sonuçlara ulaştıklarını aktaran Koca, "Önümüzdeki günlerde kademeli şekilde tedbirleri hayata geçirecek ve randevu sorununu kalıcı şekilde çözeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

        Randevu sorununa karşı hem vatandaşları hem de hekimleri memnun edecek bir çözüm oluşturduklarını belirten Koca, şunları kaydetti:

        "Öncelikle iptal edilmeyen randevulardan kaynaklanan, kullanılamayan kapasitemizi diğer vatandaşlarımızın kullanımına açacağız. Bu kapsamda, gelemeyeceği randevuyu iptal etmeyen vatandaşlarımız söz konusu durumun ilkinde 15 gün içerisinde aynı branşa randevu alamayacak. Aynı şekilde randevusuna ikinci kez gelmediğinde 15 gün içerisinde tüm branşlardan randevu alamayacak. Son dakika iptalleri nedeniyle atıl kapasite oluşmaması için randevu iptal süresini, en geç bir önceki gün saat 23.59'la sınırlandırıyoruz. İptal edilen randevular yerine, muayene saatinden 1 saat öncesine kadar yeni randevu verebileceğiz. Böylelikle daha fazla hastamızın randevu almasını ve kapasitenin verimli kullanılmasını sağlamış olacağız."

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        #MHRS
        #hastane
        #randevu
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