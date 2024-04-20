Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı fırtına ve sağanak uyarısının ardından; dün akşam saatlerinde İstanbul'da başlayan ve Marmara, Ege, Akdeniz ile İç Anadolu'da etkili olan fırtına ile sağanak, hayatını olumsuz etkiledi.

ANTALYA'DA AĞAÇLAR DEVRİLDİ AA'da yer alan habere göre Antalya'da kent merkezi ile bazı ilçelerde sabahtan itibaren fırtına ve aralıklarla sağanak etkili olmaya başladı. Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki bazı ağaçlar devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.

TRAFİKTE AKSAMALAR OLDU Denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına ve dalgaya rağmen bazı vatandaşlar sahile inerek fotoğraf çektirdi. Kentte sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı, bazı bölgelerde trafikte aksama yaşandı. REKLAM

KEMER'DE RÜZGARIN HIZI: 118 KM/SA Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, rüzgarın saatteki hızı kent merkezinde 68.4, Kemer ilçesindeki Sığlık Fenerinde ise 118 kilometreye ulaştı. Hava sıcaklığının düne göre 2 derece düştüğü kentte, fırtına ve sağanak etkisini sürdürüyor.

MUĞLA'DA ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ İHA'da yer alan habere göre Meteoroloji'nin, Muğla için yaptığı şiddetli yağış, fırtına, taşkın ve çatı uçması uyarısı sonrası Muğla genelinde çok sayıda ağaç devrilmesi sonucu araçlar hasar gördü.

İZMİR FOÇA'DA HORTUM OLUŞTU DHA'da yer alan habere göre, İzmir’de dün gece kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Kentte aralıklarla yağmur sürerken, Foça'nın Yenifoça Mahallesi açıklarında bu sabah hortum oluştuğu gözlendi. O anlar, otomobilinde yolculuk yapan kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Hortum, bir süre sonra karaya ulaşmadan kayboldu. REKLAM

DENİZLİ'DE ÇATI UÇTU Denizli'nin Kale ilçesinde, sağanak, dolu ve şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Bir otelin çatısı, gece saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Park halindeki otomobillerin üzerine düşen çatı malzemeleri, 2 otomobilde hasar oluşturdu.

BURSA'DA İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ Bursa’nın Gemlik ilçesinde, yağmurun etkisiyle istinat duvarı apartmanın üzerine çöktü. 2 apartmanın hasar gördüğü olayda 2 kişi yaralandı, 2 otomobil de duvarın altında kaldı. Olayın büyüklüğü dron ile havadan görüntülendi.