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        Isparta'da aynı noktadaki 2 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı

        Isparta'da aynı noktada meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında yaralanan 3'ü sağlık görevlisi 10 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.04.2024 - 17:11 Güncelleme: 20.04.2024 - 17:11
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        Isparta'da aynı noktadaki 2 ayrı trafik kazasında 10 kişi yaralandı
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        Isparta'da aynı noktada meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında yaralanan 3'ü sağlık görevlisi 10 kişi hastanede tedavi altına alındı.

        R.B'nin kullandığı 34 UZV 44 plakalı otomobil, Antalya-Isparta kara yolunun 8. kilometresinde başka bir kazaya müdahale eden iki polis aracı ve ambulansa çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine takviye olarak 112 Acil Sağlık görevlileri ile polis ekipleri sevk edildi.

        Bu kazada otomobildeki sürücü ve D.B, N.B. ile O.K.B'nin yanı sıra ambulansta görevli 3 sağlık görevlisi yaralandı. Aynı noktada meydana gelen ilk kazada ise 3 kişi yaralandı.

        Genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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