Sivasspor - Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu için kim, ne dedi?

FIRAT AYDINUS: VAR bu pozisyonda Türk işi bir hareket yaparak; Benjamin Brand, oturduğu yerde Bünyamin Brand olarak çağırdı. Sen hakemi çağırırsan tünele sokarsın. Hakemin pozisyona penaltı vermesi de değil demesi de tepki görecekti. Hakemi tünele sokmak budur. Bu pozisyon tamamen sahada hakemin karar vermesi gereken pozisyon. Her iki karar da kabul görürdü. Asla Brand'ın karışacağı pozisyon değildi. Ne dedim, bekleyelim. Hep açık net, sana göre bana göre pozisyonlarda müdahil olundu. Olması gerekenler skora göre es geçildi. Bizim Türk VAR'larda bu pozisyonlarda eleştiriliyordu. 34 yaşındaki Brand, en son Deniz Aytekin'in VAR hakemiymiş. Bu sene kendi liginde 6 maça çıkmış Brand, koskoca pozisyonda. 6 kez VAR hakemliği yapmış, 1 sezonda. Ne kadar yani tecrübe anlamında! Bir bu hakemi getiriyorsun, bir tane hiç sahada hakemlik yapmayanı getiriyorsun. Sadece yapmak için yapılan yabancı VAR hakemliğinde bunlar yaşanıyor. Daha dur 8 maç oldu. Kesinlikle hakemin verip uygulayacağı karar ne olursa olsun bir pozisyon."