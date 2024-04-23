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        Haberler Magazin Ünlülerden 23 Nisan paylaşımları! Cem Yılmaz, Sinem Kobal, Tarkan ve diğerlerinden Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları - Magazin haberleri

        Ünlülerden 23 Nisan mesajları

        Bugün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı onuruna Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler de duygularını sosyal medya hesaplarından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2024 - 09:59 Güncelleme: 23.04.2024 - 11:00
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        1

        TÜRKAN ŞORAY

        Ülkemizin kurucusu, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, 23 Nisan 1920’de kurdu ve bugünü geleceğimiz olan, çocuklara armağan etti. Her zaman Atatürk’ün ışığında...

        2

        HÜLYA KOÇYİĞİT

        “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Ata’mızın, tüm dünya çocuklarına armağan ettiği Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Çocuklar, gününüz neşe dolsun, Hepinize sevgiyle sarılıyorum.

        3

        FİLİZ AKIN

        Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız... Dilerim tüm yurdumuzda böyle coşkuyla kutlansın.

        4

        CEM YILMAZ

        23 Nisan doğumlu olan ve bugün 51'inci yaşına giren Cem Yılmaz ise "Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı da kutlarım. Yaşasın Cumhuriyet. Şanslıyım" mesajını yayımladı.

        5

        DEMET AKBAĞ

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

        6

        KEREM ALIŞIK

        Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çoçuk Bayramı'mız kutlu olsun.

        7

        SİNEM KOBAL

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

        8

        ARAS BULUT İYNEMLİ

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

        9

        DERYA ŞENSOY

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

        10

        DEVRİM ÖZKAN

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

        11

        TARKAN

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

        12

        DOĞA RUTKAY KAMAL

        Canım Çocuklarım, bugün, kalbimizdeki en güzel duygularla dolu özel bir günü kutluyoruz; Ata’mızın armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını. Bugün, sadece bir bayram değil, sizin içinse çok daha fazlası...

        Bugün, sizin ne kadar özel ve değerli olduğunuzu hatırlatmak için bir fırsat. Dünya üzerinde yaşayan tüm çocuklara, kardeşlere armağanınız olan bu bayramı, hep kardeşçe, birlikte, ayrışmadan, ötekileştirmeden, severek sayarak, birbirinize en hakiki özeni göstererek geçirin, bu sizlerin hayatında çok önemli olacak.

        Bizim içinse sizleri büyürken gözlemlemek, her anınızda yanınızda olmak, sevinçlerinizi ve üzüntülerinizi paylaşmak en büyük mutluluk. Sizler, hayatımızın anlamı, en değerli varlıklarımız ve dünyanın en önemli parçalarısınız.

        Bugün, sizinle birlikte olmaktan ve sizinle bu güzel günü kutlamaktan dolayı çok mutluyum????Hep birlikte sevgi dolu bir gün geçireceğiz, bol bol oyun oynayacağız, dans edeceğiz ve birlikte büyüleyici anılar biriktireceğiz.

        #23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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