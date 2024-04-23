DOĞA RUTKAY KAMAL

Canım Çocuklarım, bugün, kalbimizdeki en güzel duygularla dolu özel bir günü kutluyoruz; Ata’mızın armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını. Bugün, sadece bir bayram değil, sizin içinse çok daha fazlası...

Bugün, sizin ne kadar özel ve değerli olduğunuzu hatırlatmak için bir fırsat. Dünya üzerinde yaşayan tüm çocuklara, kardeşlere armağanınız olan bu bayramı, hep kardeşçe, birlikte, ayrışmadan, ötekileştirmeden, severek sayarak, birbirinize en hakiki özeni göstererek geçirin, bu sizlerin hayatında çok önemli olacak.

Bizim içinse sizleri büyürken gözlemlemek, her anınızda yanınızda olmak, sevinçlerinizi ve üzüntülerinizi paylaşmak en büyük mutluluk. Sizler, hayatımızın anlamı, en değerli varlıklarımız ve dünyanın en önemli parçalarısınız.

Bugün, sizinle birlikte olmaktan ve sizinle bu güzel günü kutlamaktan dolayı çok mutluyum????Hep birlikte sevgi dolu bir gün geçireceğiz, bol bol oyun oynayacağız, dans edeceğiz ve birlikte büyüleyici anılar biriktireceğiz.