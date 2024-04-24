Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şüphelinin iş vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

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