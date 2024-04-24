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        Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Isparta'da iş vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 21:58 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:58
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        Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Isparta'da iş vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şüphelinin iş vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

        Operasyon düzenleyen ekipler, H.Y'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Isparta haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Isparta Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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