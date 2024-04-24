Isparta'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
Isparta'da iş vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Isparta'da iş vaadiyle dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bir şüphelinin iş vaadiyle dolandırıcılık yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Operasyon düzenleyen ekipler, H.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Y, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.
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