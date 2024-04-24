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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk'tan takıma uyarılar! - Galatasaray Haberleri

        Okan Buruk'tan takıma uyarılar!

        Süper Ligin 34. haftasındaki Yukatel Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarılar geldi. Başarılı teknik direktör ayrıca kalan haftalara dair kadro kararını da netleştirmeye başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 15:02 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:02
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        En yakın rakibi Fenerbahçe'yle olan puan farkını 4'e yükselten Galatasaray, cuma akşamı Adana Demirspor'a konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarına da tam kadro şekilde başlayan sarı-kırmızılılarda Okan Buruk'tan öğrencilerine uyarılar geldi.

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        Geride kalan 33 haftada 90 puanı hanesine yazdıran Okan Buruk'un öğrencileri, Adana deplasmanında da kazanarak takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlasıyla 7'ye çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

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        Bu sezon sadece bir mağlubiyet yaşayan ve Trendyol Süper Lig'de kasım ayından bu yana bileği bükülmeyen sarı kırmızılılar, başarılı serisini Adana deplasmanında da devam ettirerek ciddi bir avantajı cebine koymanın peşinde.

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        Deplasmanda oynadığı son 6 maçı da kazanan Galatasaray bununla birlikte; Adana Demirspor'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanamadı ve rakip fileleri havalandıramadı.

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        Ayrıca mavi-lacivertli ekibin, Süper Lig'e döndüğü 2021-2022'den beri Galatasaray'dan puan alamadığı bir sezon bulunmuyor.

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        11'E DOKUNMAYI DÜŞÜNMÜYOR

        Zorlu mücadele öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kadroda önemli değişiklikler yapmayı planlamıyor.

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        Savunmada Nelsson ve Abdülkerim Bardakcı'nın performansından memnun olan deneyimli teknik direktör, hücum bölgesinde son haftaların üretken isimleri Mertens, Ziyech ve Barış Alper Yılmaz'ı değerlendirmeyi düşünüyor.

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        REHAVET UYARISI

        Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında yaptığı puan kaybından sonra kamuoyunda oluşan havayı değerlendiren Buruk, öğrencileriyle de bir araya geldi.

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        Her maça aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla hazırlanmaları gerektiğini dile getiren başarılı çalıştırıcı 'Galatasaray şampiyon' yorumlarına kulak asılmamasını istedi.

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        SARI ALARM

        Okan Buruk, kritik haftalar öncesinde sarı kart ceza sınırında olan oyuncularına da uyarılarda bulunuyor.

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        Yukatel Adana Demirspor'un ardından sırasıyla EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük, Fenerbahçe ve Tümosan Konyaspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da Nelsson, Sanchez, Kaan, Torreira, Kerem Aktürkoğlu, Ziyech ve Sergio Oliveira; ceza sınırında bulunuyor.

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        Yukatel Adana Demirspor cephesinde ise; işler pek parlak gitmiyor. Hızlı girdiği sezonda kadrosunda yaprak dökümü yaşayan Akdeniz ekibi, son 23 maçta sadece 3 galibiyet alabildi. Deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, eldeki mevcut kadroyu verimli kullanarak, sezonu tamamlama hedefini koruyor.

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