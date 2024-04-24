Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

STAT: Papara Park

HAKEM: Ali Şansalan

SAAT: 20.30

YAYIN: A Spor

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Enis.

Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Rohden, Feghouli, Emre Mor, Eysseric, Ryan Mendes, Güven Yalçın.

Bordo-mavililer, bu sezon kupaya 4. turdan başladı. Bu turda Çorum FK'yı 3-1'le geçen Trabzonspor, 5. turda ise Manisa FK'yı yine aynı skorla eledi. Son 16 turunda ise Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, çeyrek finalde de evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finalde Fatih Karagümrük ile rakip oldu.

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İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ise 4. turda Belediye Derincespor'u 3-1'le gerçerken, 5. turda Kırklarelispor'u 2-0 mağlup edip son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda Samsunspor'u 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde ise güçlü rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 devirip yarı final biletini aldı. TRABZONSPOR 10. KUPASINI İSTİYOR