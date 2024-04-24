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        Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçı CANLI YAYIN

        Trabzonspor-Fatih Karagümrük maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. İki takım da 8 Mayıs'ta oynanacak rövanş öncesi avantajlı skorla sahadan ayrılmak istiyor.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 24.04.2024 - 19:23 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:34
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geliyor.

        STAT: Papara Park

        HAKEM: Ali Şansalan

        SAAT: 20.30

        YAYIN: A Spor

        Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Visca, Bardhi, Pepe, Fountas, Enis.

        Fatih Karagümrük: Sirigu, Veseli, Biraschi, Ceccherini, Levent, Rohden, Feghouli, Emre Mor, Eysseric, Ryan Mendes, Güven Yalçın.

        Bordo-mavililer, bu sezon kupaya 4. turdan başladı. Bu turda Çorum FK'yı 3-1'le geçen Trabzonspor, 5. turda ise Manisa FK'yı yine aynı skorla eledi. Son 16 turunda ise Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-1 mağlup eden Karadeniz ekibi, çeyrek finalde de evinde Başakşehir'i 1-0 yenerek yarı finalde Fatih Karagümrük ile rakip oldu.

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        İstanbul ekibi Fatih Karagümrük ise 4. turda Belediye Derincespor'u 3-1'le gerçerken, 5. turda Kırklarelispor'u 2-0 mağlup edip son 16 turuna kaldı. Son 16 turunda Samsunspor'u 2-1 yenen kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde ise güçlü rakibi Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 devirip yarı final biletini aldı.

        TRABZONSPOR 10. KUPASINI İSTİYOR

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 9 kez mutlu sona ulaştı. Karadeniz temsilcisi, Türkiye Kupası’nı ilk olarak 1976-1977 sezonunda kazandı. Bordo-mavililer, 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20 sezonunda kupa sevinci yaşadı.

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