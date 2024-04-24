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        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ankara'da görüşecek. Üç günlük Türkiye turunun son gününde Erdoğan'la görüşecek olan Steinmeier'in, görüşmede iki ülke arasındaki kültürel bağa dikkat çekmesi; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise Türkiye - AB ilişkileri ve Gazze'nin durumunu ele alması bekleniyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 11:18 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:18
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        Almanya Cumhurbaşkanı bugün Erdoğan'la görüşecek
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        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in üç günlük Türkiye ziyaretinin son durağı Ankara. Cumhurbaşkanı Steinmeir, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

        Almanya Cumhurbaşkanı'nın görüşmede Türkiye ve Almanya arasındaki kültürel bağların gücünü öne çıkarması bekleniyor. Bu doğrultuda Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyareti heyetine 1960'larda Almanya'ya işçi olarak göçen Berlinli döner ustası Arif Keleş'i de kattı.

        Steinmeier'e Türkiye ziyaretinde Maliye Bakanı Christian Lindner ve Alman Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz da eşlik ediyor.

        Almanya siyasetinde ise Steinmeier'e "Demokrasi ve insan hakları konusunda Erdoğan'a karşı güçlü pozisyon al" çağrısı yapılıyor.

        Erdoğan'ın gündemi ikili ilişkiler ve bölgesel konular

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele almayı ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekleri değerlendirmeyi planladığı bildirildi.

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        Görüşmelerde ayrıca, İsrail ve Hamas arasındaki çatışma ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

        İki lider en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasım ayında Berlin'e yaptığı ziyarette görüşmüştü.

        Steinmeier'in Türkiye programı

        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeir, ilk olarak İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşmüştü.

        Dün Gaziantep'e geçen Steinmeier, 6 Şubat depremlerinden etkilenen depremzedelere bir ziyarette bulunmuştu. Steinmeier, Almanya'nın yardımları ile inşa edilen Gazikent İlkokulu'nu ve Nurdağı ilçesinde de depremzedeler için yapılan barınma yerlerini ziyaret etmişti.

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