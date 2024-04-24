Almanya Cumhurbaşkanı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşecek

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'in üç günlük Türkiye ziyaretinin son durağı Ankara. Cumhurbaşkanı Steinmeir, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüşecek.

Almanya Cumhurbaşkanı'nın görüşmede Türkiye ve Almanya arasındaki kültürel bağların gücünü öne çıkarması bekleniyor. Bu doğrultuda Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyareti heyetine 1960'larda Almanya'ya işçi olarak göçen Berlinli döner ustası Arif Keleş'i de kattı.

Steinmeier'e Türkiye ziyaretinde Maliye Bakanı Christian Lindner ve Alman Federal Meclisi Başkan Yardımcısı Aydan Özoğuz da eşlik ediyor.

Almanya siyasetinde ise Steinmeier'e "Demokrasi ve insan hakları konusunda Erdoğan'a karşı güçlü pozisyon al" çağrısı yapılıyor.

Erdoğan'ın gündemi ikili ilişkiler ve bölgesel konular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele almayı ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekleri değerlendirmeyi planladığı bildirildi.

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Görüşmelerde ayrıca, İsrail ve Hamas arasındaki çatışma ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular ele alınacak.

İki lider en son Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kasım ayında Berlin'e yaptığı ziyarette görüşmüştü.