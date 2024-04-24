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        Haberler Dünya Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti

        Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özel'i kabul etti

        Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, üç günlük Türkiye ziyaretinde görüşmelerine devam ediyor. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşen Steinmeier, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde CHP heyetini kabul etti. Steinmeier daha sonra Berlin'e dönmek üzere Ankara'dan ayrıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 19:52 Güncelleme: 24.04.2024 - 20:40
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        Steinmeier, CHP lideri Özel'i kabul etti
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        Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul etti.

        Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşti ve 50 dakika sürdü.

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        Görüşmede, CHP heyetinde Özel'in yanı sıra Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Başkan Yardımcıları Deniz Yücel, Yalçın Karatepe, Gökçe Gökçen, Gül Çiftçi, İlhan Uzgel ve İstanbul Milletvekili Namık Tan yer aldı.

        Steinmeier'e ise Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jurgen Schulz eşlik etti.

        STEINMEIER, ANKARA'DAN AYRILDI

        Steinmeier ve beraberindeki heyeti Ankara Valisi Vasip Şahin uğurladı. Steinmeier ve heyetini Berlin'e götürecek uçak, saat 19.36'da Ankara'dan hareket etti.

        Steinmeier, 3 günlük Türkiye ziyareti kapsamında 22 Nisan'da İstanbul'a gelmiş ve 63 yıl önce Almanya'ya iş gücü göçünün başladığı nokta Sirkeci Garı'na ziyarette bulunmuştu. Burada, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın tarafından karşılanan Steinmeier, sonrasında İmamoğlu ve İstanbul Valisi Davut Gül ile Demiryolu Müzesi'ni ziyaret etmişti.

        Cumhurbaşkanı Steinmeier, Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğinin Tarabya'daki tarihi yazlık rezidansında da iş dünyası, gazeteci, siyasetçi ve spor dünyasından isimlere davet vermişti.

        Steinmeier, 23 Nisan'da da İstanbul Havalimanı'nda Alman lojistik firması DHL'yi ziyaret ederek yetkililerden bilgi almıştı. Ardından Gaziantep'e giden Steinmeier, Gazikent İlkokulu'nu ziyaret etmiş; Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin etkilediği Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çeşitli ziyaretlerde bulunmuştu.

        Dün akşam saat 20.48'de de Ankara'ya gelen Steinmeier, bugün Anıtkabir'i ziyaret etmesinin ardından Ankara Üniversitesi (AÜ) Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi'nde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelmişti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Steinmeier, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti.

        *Haberin görseli CHP tarafından servis edilmiştir.

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        #almanya
        #CHP
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