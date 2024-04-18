Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sinyali verdi. Yerel seçimler sonrası değişim; partinin A takımında başlayacak. Kongre süreci ile diğer kademelerde devam edecek.

AK Parti’de yerel seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmeler devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkez Yürütme Kurulu'nun ardından; partinin bir diğer yönetim organı olan "Merkez Karar Ve Yönetim Kurulu"nu topladı.

AK Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan "Değerlendirme, istişare ve yenilenme sürecimizin sonunda yolumuza çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Büyük Kongre’mizi bunun vesilesi olarak görüyoruz" dedi. Erdoğan, büyük kongre öncesinde de değişime gidileceğini belirtti.

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"MİLLETİN PARTİSİ BİZİZ"

Erdoğan, "Kongremizin öncesinde de farklı kademelerde bayrak değişimlerine gideceğiz. Bunu da bize yakışır bir şekilde yapacağız. Milletin partisi biziz" ifadelerini kullandı. Kongre için tarih belirlenmediği; ancak sürecin istişare edildiği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın değerlendirmelerinin ardından, sunumlara geçildi.

KAZANILAN-KAYBEDİLEN BELEDİYELER ELE ALINDI

Edinilen bilgiye göre, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz'ın sunumunda kazanılan-kaybedilen belediyeler, 2019 seçimlerine göre karşılaştırmalı olarak yer aldı. Seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı Ali İhsan Yavuz ise oy değişimleri, en çok ve en az oy alınan illeri aktardı. İlçe ilçe oy değişimini anlattı. Genel Başkan Vekili ve Strateji Heyeti Başkanı Efkan Ala ise aday belirleme sürecini anlattı.