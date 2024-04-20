Livakovic'ten dikkat çeken performans!
Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dominik Livakovic, son maçlardaki performansıyla dikkat çekiyor. Hırvat file bekçisi, Olympiakos maçında 2 penaltı kurtarırken, Süper Lig'deki kurtarış oranı ise %68 oldu.
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic, son haftalarda artan formuyla ön plana çıkıyor.
Hırvat kaleci, sezon başında inişli çıkışlı bir grafik çizse de bu tabloyu tersine çevirmeyi başardı.
TRT Spor'un haberine göre; 29 yaşındaki file bekçisinin performansı, istatistiklere de yansıdı. Ligde maç başına 1.9 kurtarış yapan Livakovic, kalesinde 25 gol gördü. Bu gollerin 17'si ceza sahası içinden, 8'i ise ceza sahasının dışından geldi.
Ligde 28 maçta forma giyen Hırvat kaleci, yüzde 68 kurtarış oranına ulaştı
Sezon başında adaptasyon problemi yaşayan Livakovic, yönetimden bir talepte bulundu ve teknik ekibe yeni bir kaleci antrenörü dahil oldu.
Sandro Zufic'in sarı lacivertli ekibe dahil olmasından sonra 29 yaşındaki file bekçisinin performansında artış gözlendi.