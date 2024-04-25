Tarlabaşı'nda rezidans parasına tropik ada
Avustralya'da yer alan Victor Adası üzerinde özel yerleşim bulunan en uygun fiyatlı adalar arasına girdi. İşte adanın özellikleri ve fiyatı...
Avustralya'nın kuzeydoğusunda bulunan Victor Adası düzenlenen açık artırmayla yeni sahibini buldu.
Büyük Bariyer Resifinin yer aldığı Mercan Denizi'nde bulunan bu tropik adaya ana karadan 20 dakikalık bir tekne veya 10 dakikalık helikopter yolculuğuyla ulaşılabiliyor. Adada helikopter pisti bulunuyor
Victor Adası yaklaşık 7.7 dönümlük büyüklükte ve üzerinde yeni renove edilmiş 350 metrekarelik 4 odalı bir villa bulunuyor.
Kurulan güneş panelleri sayesinde villa için gerekli olan enerji adada üretiliyor.
Adada ana villanın yanında çalışanların kalması için ayrı bir ev bulunuyor.
Su ihtiyacı ise 225 bin litrelik yağmur suyu deposu sayesinde yine ana karaya ihtiyaç olmadan sağlanabiliyor
Düzenlenen açık arttırma sonrası adayı Avustralya'nın Queensland Eyaleti'nde yaşayan bir aile satın aldı
Adanın yeni sahibine ilişkin bilgiler gizlilik gerekçesiyle verilmezken ailenin Victor Adası'nı yazlık olarak kullanacağı açıklandı
Victor Adası 2.51 milyon Avustralya doları (yaklaşık 53 milyon TL) bedelle satıldı.
Böylece ada, üzerinde hazır yerleşim bulunan adalar içerisinde en uygun fiyata satılan adalar arasında yerini aldı.
İlan sitelerine bakıldığında İstanbul'da Victor Adası ile aynı fiyata Beyoğlu Tarlabaşı'nda yeni yapılan 3+1 dubleks bir rezidans alınabiliyor.
Aynı paraya Bomonti'de uzaktan Boğaz'ı gören 3+1 bir rezidans da alınabiliyor.