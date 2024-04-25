Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikti! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, gözünü Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!

        Süper Lig'in 34. haftasında Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Galatasaray gözünü Fenerbahçe'nin rekrouna dikti. Oynadığı son 14 resmi maçı kazanan sarı-kırmızılılar sezonun kalanında kalan maçlarını da kazanmak ve tarihe geçmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 14:31 Güncelleme: 25.04.2024 - 14:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın konuk olacağı Yukatel Adana Demirspor'u yenmesi halinde kendisine ait ligde üst üste kazanma rekorunu kıracak.

        2

        Sarı-kırmızılı ekip, 34. haftaya 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede giriyor. Ligdeki son 14 maçını kazanan "Cimbom", yarınki karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

        3

        Geçen sezon 12 ve 25. haftalar arasında üst üste 14 maç kazanarak (biri hükmen) Süper Lig rekorunu kıran sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı.

         

         

        4

        Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirecek.

         

        5

        GÖZÜ FENERBAHÇE'NİN REKORUNDA

        Sarı-kırmızılılar, yarın Yukatel Adana Demirspor'u mağlup etmesi halinde Fenerbahçe'nin puan rekoruna ortak olacak.

        6

        Ligin 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan toplayan takımı konumunda bulunuyor.

        7

        Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor galibiyetiyle 90 puana ulaşarak, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundaki kendisine ait puan toplama rekorunu egale etti.

        8

        Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında galip gelerek Fenerbahçe'nin puan toplama rekoruna ortak olmak istiyor.

        9

        HEDEF 100 PUANI GEÇMEK

        Galatasaray, gözünü 3 haneli puana çevirdi.

         

        10

        Bu sezon ligde oynadığı maçlarda 2,72 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu performansını devam ettirmesi halinde 100 puan barajını geçecek.

        11

        Galatasaray, bunu gerçekleştirmesi durumunda Süper Lig'de 3 haneli puan toplayan ilk takım olacak.

         

        12

        33 HAFTA SONUNDA PUAN REKORU ELİNDE

        Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

        13

        Ligde geride kalan 33 maçta 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 90 puan toplayan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu.

        14

        Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların bu başarısında başrolü oynadı.

        15

        TÜRKİYE'NİN EN FAZLA ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN İSMİ

        Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı.

        16

        Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşa

        17

        Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

        18

        Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        İstanbul Park ihalesi iptal olmadı
        ABD, Ukrayna'ya gizlice uzun menzilli füze verdi
        ABD, Ukrayna'ya gizlice uzun menzilli füze verdi
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Feci olay! İndiği aracının altında kaldı!
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Çorlu tren kazası davasında karar çıktı
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Cezaevine gönderildi! Öğrenciye istismar!
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Polat çifti silahlı saldırı davasında hakim karşısında
        Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme
        Polisin yaka kamerasına yeni düzenleme
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Drone operatöründen 23 Nisan'da çocuğa tekme!
        Drone operatöründen 23 Nisan'da çocuğa tekme!
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Arkadaşı vurdu! Hastaneye bıraktı! Öldü!
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Avrupa'da peş peşe 1 euroya ev kampanyaları
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        "Fatih Terim'in yeni baş ağrısı"
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Son fotoğraf muamması
        Son fotoğraf muamması
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?