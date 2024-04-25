Kadir İnanır, bir hafta sonra ziyaretçi kabul edebilecek
Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır'ın sağlık durumu hakkındaki son gelişme. Bir hafta sonra ziyaretçi kabul edebilecek
24 Mart'ta Beykoz'da yaşadığı evde rahatsızlanarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 74 yaşındaki Kadir İnanır, inme geçirdiği için operasyona alınmış ve tedbir amaçlı entübe edilmişti.
Tedavisinde olumlu sonuçlar alınan Kadir, 27 Mart'ta ekstübe edilmiş, 1 Nisan'da yoğun bakımdan çıkarılmış ve normal odayı alınmıştı.
Kadir İnanır'ın tedavisine bir başka hastanede devam ediliyor.
SON GELİŞMELER
Gelen son bilgilere göre; Kadir İnanır'a, sağ kolunda oluşan sorun nedeniyle normal odada fizik tedavi uygulanıyor. Yüzünde hiçbir sorun olmayan İnanır'ın sağlık durumunun son derece iyi olduğu öğrenildi. Bir hafta sonra belli kriterler içinde ziyaretçi kabul edebilecek.
Fotoğraflar: DHA, İHA