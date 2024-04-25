Kadir İnanır, bir hafta sonra ziyaretçi kabul edebilecek

SON GELİŞMELER

Gelen son bilgilere göre; Kadir İnanır'a, sağ kolunda oluşan sorun nedeniyle normal odada fizik tedavi uygulanıyor. Yüzünde hiçbir sorun olmayan İnanır'ın sağlık durumunun son derece iyi olduğu öğrenildi. Bir hafta sonra belli kriterler içinde ziyaretçi kabul edebilecek.

Fotoğraflar: DHA, İHA