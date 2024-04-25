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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomik program hikayesi mutlu sonla bitecek mi? - İş-Yaşam Haberleri

        Ekonomik program hikayesi mutlu sonla bitecek mi?

        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Yapı Kredi Yatırım Başstratejisti Murat Berk oldu. Türkiye'nin uyguladığı enflasyonu düşürmeyi hedef alan ekonomi politikasının hedefine başarı ile ulaşıp ulaşamayacağının sorgulandığı programda Berk, yılsonuna yönelik enflasyon, faiz, borsa ve döviz kuru tahminini paylaştı. Berk global başta ABD Merkez bankası Fed'in politikalarının yansımaları olmak üzere global piyasalardaki gelişmeler ve bunun Türkiye'ye yansımalarını da dile getirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 18:41 Güncelleme: 25.04.2024 - 19:40
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        Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Yapı Kredi Yatırım Başstratejisti Murat Berk oldu. Türkiye'nin uyguladığı enflasyonu düşürmeyi hedef alan ekonomi politikasının hedefine başarı ile ulaşıp ulaşamayacağının sorgulandığı programda Berk, yılsonuna yönelik enflasyon, faiz, borsa ve döviz kuru tahminini paylaştı. Berk global başta ABD Merkez bankası Fed'in politikalarının yansımaları olmak üzere global piyasalardaki gelişmeler ve bunun Türkiye'ye yansımalarını da dile getirdi.

        FON AKIMLARI NEYİ NASIL ETKİLEYECEK?

        Başta enflasyon ve faiz olmak üzere makro ekonomik hedeflerin seyrini değerlendiren Berk ekonomi yönetiminin ilk hedefi olan enflasyonun düşürülmesinin önündeki engellerin neler olabileceğini açıkladı. Ekonomik programın uygulanması sırasındaki gelişmelerin şirketler ve sermaye piyasalarına etkisini değerlendiren Berk yine ekonomi yönetiminin yeni ekonomi politikalarının önemli bir ayağı olan yabancı fon akımları konusundaki görüşlerini de aktardı. Berk yabancı fon akımlarının döviz, faiz, enflasyon ve sermaye piyasalarını etkilerini de analiz etti.

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