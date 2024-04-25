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        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü

        Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 21 yaşındaki Ruşe Sina T., tartıştığı 16 yaşındaki kız kardeşi E.T.T. tarafından, emniyet amiri olan babasının beylik tabancasıyla vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2024 - 16:41 Güncelleme: 25.04.2024 - 16:41
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        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
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        Kahramanmaraş'ta korkunç bir cinayet işlendi.

        16 yaşındaki kız, emniyet amiri babasının beylik tabancasıyla ağabeyini öldürdü.

        Olay, 21 Nisan'da saat 06.00 sıralarında Elbistan'a bağlı Kızılcaoba Mahallesi’nde meydana geldi.

        E.T.T. ve ağabeyi Ruşen Sina T. arasında evde henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.T.T., Ekinözü İlçe Emniyet Amiri olan babası Başkomiser Bahadır T.'nin beylik tabancasıyla ağabeyinin başına ateş etti.

        Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Ruşen Sina T., ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülürken, E.T.T., polis tarafından gözaltına alındı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ruşen Sina T. doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti.

        Ruşen Sina T.'nin cenazesi, otopsinin ardından Gariplik Camii’nde toprağa verilirken, kardeşi E.T.T. ise emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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        #kahramanmaraş elbistan
        #cinayet
        #Emniyet Amiri
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