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        Haberler Dünyadan Meghan Markle ile saray arasında reçel savaşı - Magazin haberleri

        Meghan Markle ile saray arasında reçel savaşı

        Kendi markasını çıkaran Meghan Markle'ın reçel reklamına Buckingham Sarayı'ndan yanıt gecikmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 12:22 Güncelleme: 25.04.2024 - 12:26
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        Kraliyette bıçaklar çekildi! Buckingham Sarayı ile Sussex Düşesi Meghan Markle arasında reçel savaşı başladı! Markle’ın kendi markasını kurarak çilek reçeli üretmeye başlamasının hemen ardından Buckingham Sarayı'nın resmi mağaza sayfasından, saray üretimi olan çilek reçelleri için bir reklam yayınlandı.

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        Geçen hafta Markle, limon dolu bir kasenin içine yerleştirilmiş kendi markasına ait reçelin fotoğraflarını paylaşmak için sosyal medyada tanınan arkadaşlarına başvurmuştu.

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        Bugün, 557 bin Instagram takipçisiyle saray tarafından paylaşılan bir videoda, Buckingham Sarayı kendi reçelini tanıttı.

        Buckingham Sarayı’nın reçel reklamında fiyatı 3,95 sterlin olarak açıklanan kavanozun üzerinde kraliyet arması yer alıyor.

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        Meghan Markle'ın reçelinin fiyatı ise henüz açıklanmadı ve seri üretilip üretilmeyeceği de bilinmiyor. Ancak marka uzmanları, Markle’ın markasının estetiğiyle LeBron James ve Julianne Moore gibi ünlülerin ortak markası olarak üretilen ve kavanozu 250 dolara satılan ultra lüks balla arasındaki benzerliğe dikkat çekti.

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        Meghan Markle’ın reklamının ardından Buckingham’ın reklamının yayınlanması, dikkatli kraliyet takipçilerinin gözünden kaçmadı. Yapılan yorumlarda Buckingham Sarayı’nın her zaman bir adım öne geçtiği vurgulandı.

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        ÇEKİMLER BAŞLADI

        Öte yandan kraliyetten ayrılıp kendi paralarını kazanmaya karar veren Meghan Markle ile Prens Harry, 'Harry & Meghan' adlı belgesel projesinin ardından bir dijital platformda yapım aşamasında olan iki yeni projeyle daha izleyicilerin karşısına geçmeye hazırlanıyor.

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        Henüz prodüksiyonun ilk aşamalarındaki kurgusal olmayan iki ayrı program serisi, Meghan ve Harry çiftinin yemek pişirmek, bahçeyle uğraşmak ve arkadaşlarıyla bir araya gelmek gibi hayatlarının farklı yönlerine ve ilgi alanlarına ışık tutacak.

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        Meghan Markle, Prens Harry ile 2018'deki kraliyet düğününden önce, 2014'te oluşturduğu ve 2017'de kapattığı yemek tarifleri de paylaştığı bir yaşam tarzı blogu olan The Tig'i yönetiyordu. Ekranda yemek yapmak, eski ‘Suits’ dizisi yıldızı için uzun zamandır bir tutkuydu. Şimdilerde hazırlığı süren yeni proje için Meghan ve Harry ikilisi çekimlere katılıyor. Ancak çekimlerin kendi evlerinde yapılmadığı öğrenildi.

        Meghan ve Harry çifti, 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak ABD'ye taşındı. Finansal açıdan bağımsız olmak istediklerini söyleyen ikili, bugüne dek milyonlarca dolarlık prodüksiyon anlaşmalarıyla gündeme geldi.

        #Meghan Markle
        #reçel
        #kraliyet
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