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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı

        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı

        Beşiktaş'ta hatalı 'U' dönüşü yapan araca motosikleti ile çarptıktan sonra ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 22 günlük yaşam savaşını kaybeden Semanur Hacıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 22:17 Güncelleme: 10.04.2024 - 22:17
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        Hatalı 'U' dönüşü kurbanı Semanur son yolculuğuna uğurlandı
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        Beşiktaş Dolmabahçe'de 18 Mart'ta hatalı 'U' dönüşü yapan sürücüye çarpan motosiklet sürücüsü Semanur Hacıoğlu(25) ağır yaralanmış ve hastanede yoğun bakıma alınmıştı.

        Fotoğraf: İHA

        Yaşam mücadelesini kaybeden Semanur Hacıoğlu için bugün öğlen namazından sonra Esenler Atışalanı Merkez Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenazeye akrabaları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Baba Hüseyin Hacıoğlu kızının cenazesinin başından dua etti.

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        MUSTAFA SUBAŞI VE SEMANUR HACIOĞLU (/İSTANBUL-İHA) Dolmabahçe'de motosikletiyle seyrettiği esnada yasak yerden "U" dönüşü yapan hafif ticari araca çarpması sonucu ağır şekilde yaralanan ve yoğun bakımda entübe edilen 25 yaşındaki genç kızın sözlüsü konuştu. Mustafa Subaşı, "Kendisi hiçbir pişmanlık hissiyatı yaşamamıştır. Hiçbir şekilde ailesini ve bizleri arayıp özür dilemedi" demişti.

        "SONUNA KADAR ADALET İSTİYORUZ"

        Kızını kaybeden baba Hüseyin Hacıoğlu" Kızım 22 gün yaşam savaşı verdi lakin geçen sabah kızımızın ölüm haberiyle karşılaştık. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Şu mübarek bayramı ona da bayram eylesin. Sonuna kadar adalet istiyoruz" diye konuştu.

        Fotoğraf: AA

        SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

        Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Alpay Ö.'nün yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenilmişti. Semanur Hacıoğlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından Alpay Ö. yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Alpay Ö., adliyeye sevk edildi. Alpay Ö.'nün tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.

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