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        Haberler Dünya Avustralya’da kaçan yarış atı, tren istasyonuna daldı

        Avustralya’da kaçan yarış atı, tren istasyonuna daldı

        Avustralya'da bir yarış atı, sağanak yağmurdan kaçarak tren istasyonuna sığındı. Yolcuların beklediği perona dalan at, sahibi gelip kendisini alıncaya kadar bir süre etrafta gezindi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.04.2024 - 22:47 Güncelleme: 10.04.2024 - 22:47
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        Yağmurdan kaçan yarış atı, tren istasyonuna daldı
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        New South Wales eyaletinde 5 Nisan’da meydana gelen olayla ilgili açıklama yapan yetkililer, yarış atının nasıl kaçtığına dair bilgi vermeyerek atın, sağanak yağmurdan kaçmak için tren istasyonuna sığındığını belirtti.

        Peronda bir süre gezinen atın daha sonra sahibi tarafından alındığı belirtildi.

        Yetkililer, atın sahibinin olaydan önce kayıp ihbarı yaptığını ayrıca ifade etti.

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