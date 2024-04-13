İsrail, Filistin ve İran arasında sular ısınırken, dünyadan da bölgedeki vatandaşlarına uyarı yağdı. İtalya, Kanada, Hollanda, Avusturya ve Almanya bölgedeki vatandaşlarını ve bölgeye gidecek olanlara uyardı.

İsrail ile Filistin arasında devam eden savaş ile İran ile İsrail arasındaki gerilim her geçen gün artıyor.

Bölgede yaşanan çatışmalar ile savaş riskinin artmasından dolayı ülkeler bölgeye gidecek ve bölgedeki vatandaşlarını uyardı.

İTALYA'DAN İSRAİL VE İRAN UYARISI

İtalya Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına Orta Doğu'ya yönelik zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları çağrısı yaptı.

İtalyan Rainews24 kanalının bakanlık kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, dün akşam geç saatlerde Tel Aviv, Beyrut ve Tahran'daki İtalyan büyükelçileri ve Kudüs'teki İtalyan konsolosuyla bölgedeki gergin durumla ilgili acil durum planlarını değerlendirmek üzere bir dizi video konferans ve telefon görüşmesi yaptı. REKLAM Bu görüşmeler neticesinde, Dışişleri Bakanlığı, İtalyan vatandaşlarına bölgeye zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınmaları çağrısı yaparak, yerleşik vatandaşlarına da konumlarını güncelleme tavsiyesinde bulundu.

KANADA'DAN UYARI Kanada, vatandaşlarını "yüksek saldırı riski" nedeniyle İsrail ve Batı Şeria'ya seyahat etmemeleri hususunda uyardı. Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, X sosyal medya hesabından İsrail'e ilişkin seyahat uyarısı yaptı. Bölgeye yönelik saldırı riskinin arttığını ve durumun istikrarsızlaştığını belirten Joly, vatandaşlarının İsrail ve Batı Şeria'ya "tüm seyahatlerden kaçınması" uyarısında bulundu. Joly, Kanadalıların bölgeden sivil araçlar kullanarak ayrılmalarını tavsiye etti. HOLLANDA'DAN ERTELEYİN ÇAĞRISI Hollanda hükümeti, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilim nedeniyle vatandaşlarına, "İsrail'e acil olan seyahatleri erteleyin" tavsiyesinde bulundu.

Hollanda Dışişleri Bakanlığınca yapılan yazılı açıklamada, seyahat tavsiyesi kırmızı olan İsrail-Gazze sınırı ve İsrail'in Mısır, Lübnan ve Suriye sınırları dışındaki İsrail bölgelerine seyahat tavsiyesinin turuncu olduğu belirtildi. REKLAM Açıklamada, normalde acil olan seyahatlerin mümkün olduğu anlamına gelen turuncu koduna rağmen, "mevcut durum" nedeniyle İsrail’e yapılacak acil seyahatlerin ertelenmesinin tavsiye edildiği ifade edildi. İran ile İsrail arasındaki gerilim nedeniyle, İsrail’deki güvenlik durumunun öngörülemediği belirtilen açıklamada, Gazze ve çevresinde ve İsrail ile Lübnan arasındaki bölgede roket, dron ile havan saldırıları yapıldığı kaydedildi.

AVUSTURYA'DAN İRAN'DAN AYRILIN, İSRAİL'E GİTMEYİN Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İran’ın İsrail’i vurma ihtimali nedeniyle yaşanabilecek gerginlikten ötürü bu ülkede yaşayan vatandaşlarına en yakın dış temsilcilikle irtibat kurmaları ve ülkeden ayrılmaları uyarısında bulundu. İsrail’in 1 Nisan’da İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasını vurmasının ardından Tahran yönetiminin olası bir misillemede bulunma durumu nedeniyle Avusturya Dışişleri Bakanlığı, İran, Irak ve Lübnan’a yönelik savaş ve çatışma dönemlerinde yürürlüğe sokulan en üst düzeyde seyahat uyarısı yaptı.

REKLAM Bakanlık, bu 3 ülkede gerginliğin hat safhada olduğunu belirterek, tehlike riskinin çok yüksek olması nedeniyle bu bölgede bulunan Avusturyalıları çok dikkatli olmaları yönünde uyardı. İç savaş, savaş benzeri bir durumun yaşanması ya da fiili savaş durumlarına ilişkin bu ülkelerde yaşayan Avusturyalıların, en yakın dış temsilcilikle irtibata geçmesi ve mümkün olan en hızlı şekilde bu ülkeyi ya da bölgeyi terk etmeleri istendi. Bu arada Avusturya Haber Ajansı (APA) Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı haberinde, Avusturya Hava Yolları'nın, İran seferlerini 18 Nisan Perşembe'ye kadar askıya aldığını duyurdu.

İSRAİL'E SEYAHAT UYARISI İsrail’e yönelik seyahat uyarısında da bulunan Bakanlık, İsrail’in Gazze ve Lübnan sınırları için 5’inci, ülkenin tamamı için ise 4’üncü seviyede seyahat uyarısı yaptı. İran’ın İsrail’i vurma ihtimali nedeniyle ülkenin geneli için güvenlik riskinin çok yüksek olduğu ifade edilerek, burada yaşayan Avusturyalıların, Tel Aviv Büyükelçiliği ile irtibat halinde hareket etmeleri istendi. REKLAM ALMANYA: İRAN'I TERK EDİN Almanya, İran’da bulunan vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini talep etti. Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, özellikle İsrail ile İran arasındaki bölgedeki mevcut gerginliklerin, ani gerilimi tırmandırma tehlikesi barındırdığı belirtildi.